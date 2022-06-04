Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."
AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel