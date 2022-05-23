Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Güncel