Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Cumhurbaşkanlığı'nda Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle ağırladı.

Lee Jae Myung'un makam aracı Cumhurbaşkanlığı'na yaklaşırken, süvari birlikleri araca eşlik ederek, protokol kapısına kadar refakat etti. Erdoğan, Lee Jae Myung'u Cumhurbaşkanlığı ana girişinde karşılayarak, tören sahasında birlikte yerlerini aldı. Top atışları eşliğinde iki ülkenin de milli marşları çalındıktan sonra iki lider, kendi heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Lee Jae Myung, ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme sonrasında heyetler arası toplantı, anlaşmaların imza töreni, ortak basın açıklaması ve resmi yemek programı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı'na geçmeden önce Lee Jae Myung, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunan Lee, saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Lee, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ziyaret defterine, "Büyük Atatürk'ü saygıyla anıyor, kan bağıyla bağlı kardeş halklarımızın ortak refahı için birlikte ilerlemeyi diliyorum" ifadelerini yazdı.

