Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
