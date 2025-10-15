Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
