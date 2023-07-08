Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel