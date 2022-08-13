Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz"
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Çorum Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.
Çorum Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (2)
AA / Güncel