Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz" Çorum Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (2) AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz' - Haberler

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