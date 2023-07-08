Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz, seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz, iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz, seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz, iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz." dedi.

Erdoğan, Gümüşhane Belediyesi önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Gümüşhanelileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in gözbebeği olan Gümüşhane. Nasıl 1048'de, Malazgirt'ten bile önce Türk-İslam mührünü bu topraklara vurduysa 2023'te Türkiye Yüzyılı mührünü aynı sevdayla gönlümüze nakşeden Gümüşhane. 93 Harbi'nde, Harşit savunmasında, Kuvayımilliye Hareketi'nde basiretiyle, ferasetiyle, cesaretiyle milletimize sahip çıkan Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Gümüşhane'nin civanmert insanlarına, her biri ayrı ayrı kadirşinaslık timsali Gümüşhaneli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Az önce Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldiğini, kendisine, seçimlerde verdikleri rekor destek için teşekkür ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi de Gümüşhane'nin misafiriyiz. 28 Mayıs'ta yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için, dualarınızda bizleri unutmadığınız için, sandık önünüze geldiğinde mührü bastığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Tarihin en kritik seçimlerinde Gümüşhanelilerin kendilerine inandığını belirten Erdoğan, "Bize olan güveninizi de Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz. Hiçbir kumpasın, hiçbir karanlık planın ve iftiranın aramızdaki şu muhabbeti sarsamayacağını yeniden ispat ettiniz." değerlendirmesini paylaştı.

"Milletin zekasıyla alay edenler, yaşadıkları şoku hala atlatamadılar"

Gümüşhane'nin son seçimlerde sadece "yedili koalisyon masası"nı devirmediğini, Pensilvanya'dan Kandil'e destekçilerini de sandığa gömdüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye üzerine plan yapanların, hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Türkiye dediniz, milli güvenlik, milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz, terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. Öyle bir tokat attınız ki hepsinin birden dengesini altüst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar.

Milletin zekasıyla alay edenler, yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Siyaset mühendislikleriyle seçim kazanmayı planlayanları, iktidara giden yolu batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan utanmayanları, yalan ve iftiradan başka ağızlarından söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı sevdayı taşıdığım için Rabb'ime hamdediyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a hamdediyorum. Gümüşhane ile aynı davanın insanı olduğum için Rabb'ime şükrediyorum."

"Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz"

"Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bizi sever." diyen Erdoğan, Gümüşhane türküsünde geçen "Yüce dağ başında kar havası var/Bülbülün gül ile ne davası var/O yar beni sevmiş ben de o yari/Ellerin bizimle ne davası var." dizlerini de aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eller ne derse desin, bu can bu tende oldukça Gümüşhane'yle kucaklaşmamız, muhabbetimiz devam edecek. Sizlerin teveccühüne mazhar olabilmek için daha fazla koşturacağız. Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Gümüşhane'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak, dinlenmek haramdır."

Bugün hem Gümüşhanelilere teşekkür etmeye hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetleri açmaya geldiklerini söyleyen Erdoğan, alandaki bir pankartta yazan "Diyorlar ki bir insan bu kadar sevilir mi? Seviliyorsun Reis'im" yazısını okudu, "Ben de sizleri seviyorum." dedi.

Gümüşhane'ye yapılan yatırımlar

"Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem hizmet, eser ve yatırım tamamlandı." bilgisini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yükseköğrenim yurtlarımızdan anaokulu, ortaokul ve liseye göletlerden sulama ve dere ıslahı projelerine pek çok eseri resmen devreye alıyoruz. AFAD'ın hizmet binası ile emniyet teşkilatımıza ait ek bina ve ilçe hizmet binalarını hizmete sunuyoruz. Gümüşhane Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin millet bahçesinden pazar yerlerine, iş merkezlerinden cami, park, sosyal tesis ve konutlara 26 ayrı yatırımı resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Bunlara ilaveten üniversitemize ait meslek yüksekokulu ve yurt binasını, il özel idaremizin, il kültür, sanayi ve teknoloji müdürlüklerimizin çeşitli projelerini resmi olarak bugün hizmete açıyoruz. Böylece tek bir açılışla çeşitli alanlarda 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı resmen Gümüşhane'mize kazandırmış oluyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli bu yatırımların, hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bakanlıklarımızı, valiliğimizi, il özel idaremizi ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Bu tesislerin inşasında emeği geçen, alın teri olan işçisinden mühendisine tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum."

"Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz"

Gümüşhane'nin hedeflerini ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, Gümüşhanelilerin beklentilerinin de farkında olduklarını vurguladı.

Özellikle turizm alanında, tabii güzellikleri ve keşfedilmeyi bekleyen tarih hazinesiyle Gümüşhane'nin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların tam manasıyla harekete geçirilmesi için şehri yeni projelerle destekleyeceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Ulaşımdan sanayi ve üretime şehrimizin taleplerinin karşılanması için, elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

"CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz"

"Bunları söylerken, CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda onlar zaten kendi aralarında birbirine girdiler. Hep söyledik ya bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Biz, meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz, seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz, iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz 'sözünün eri' bir partiyiz. Biz sözünün takipçisi olan, sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Yapamayacağımız hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik. Neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle onu da mutlaka yerine getirdik."

(Sürecek)