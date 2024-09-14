Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Şahsiyetler Toplumun Teminatıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü şahsiyetlerin sağlam bir toplumun teminatı olduğunu belirtti. Bireylerin ahlaklı, erdemli ve merhametli olmalarının, toplumda adalet, huzur, emniyet ve refah sağlayacağını vurguladı. Toplumun bu değerlerle güçleneceğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur."
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel