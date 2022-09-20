Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei ile görüştü Güncel Haberler - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei ile görüştü NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Guatemala Güncel Haberler

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