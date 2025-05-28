Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programında; "Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programında; "Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan- Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'daki Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programına katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Can Azerbaycan denilince iki devlet, bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet, tek millet. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü vesilesiyle ortak kültürümüzü ve kardeşliğimizi vurguladığımız bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Bağımsızlık Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğiniz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandırılan kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.

Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum.

1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet idaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu.

Hatırlayacaksınız, daha evvel Karabağ'ın dünyaya açılan Fuzuli ve Zengilan Uluslararası Havalimanlarını İlham kardeşimle birlikte hizmete almıştık. Bugün de ne mutlu ki Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bize nasip oldu.

"Muzaffer Başkomutan Aliyev'in barışın mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz"

Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime her alanda Azerbaycan ile hamdolsun güçlü iş birlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. İstikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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