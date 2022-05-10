Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı. (2)

"Görüşmelerimizde ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayimizden enerji, eğitim ve kültüre kadar çok çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık"