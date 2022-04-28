Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını belirtti.
AA / Sefa Mutlu - Güncel