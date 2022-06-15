Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde ilerleme sağlanamayacağını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde ilerleme sağlanamayacağını iletti AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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