Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde ilerleme sağlanamayacağını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde ilerleme sağlanamayacağını iletti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel