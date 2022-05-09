Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."
AA / Selma Kasap - Güncel