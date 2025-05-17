Erdoğan: Göktepe-3 Kuyusu'nda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz bulundu

Erdoğan: Göktepe-3 Kuyusu'nda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan " Göktepe-3 Kuyusu'nda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz bulundu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum. İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatıyoruz. Hastane 112 bin metrekare alanda. Hastanemizde 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Sağlık tesisimizde toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Hastanemizde vatandaşlarımız pek çok alanda sağlık hizmeti alacak. Milletimize sözlerimizi tuttuk. Sağlık en çok şikayet edilen konuydu, sistem dökülüyordu. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik. Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli haber aldık. 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz bulundu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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