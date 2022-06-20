Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel