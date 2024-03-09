Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'nin başarısını paylaştı ve Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı'nın kurulacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe'nin son 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçi ağırladığını ve bölgedeki çalışmaları daha iyi koordine etmek amacıyla Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı'nın kurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe 5 yılda, 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz"