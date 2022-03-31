Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini istiyorum."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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