Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel