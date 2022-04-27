Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle iftarda buluştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 askerin şehit olduğunu, 60 civarında teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Ne derseniz deyin, nerede terörist bulursak, ister Gabar'da olsun, ister Cudi'de olsun, ister Tendürek'te olsun, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda STK temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, bedel ödediklerini, çile çektiklerini, zorluklara göğüs gerdiklerini, siyasi şiddete maruz kaldıklarını, tehdit edildiklerini fakat milletin kendilerine sandıkta verdiği o kutlu emanete hiçbir zaman halel getirmediklerini ifade etti.

Daima dik ve sağlam durduklarını, meşruiyetten ve hukuktan bir an olsun ayrılmadıklarını, tüm kışkırtmalara, insanları birbirine düşürmeye çalışan tüm kirli senaryolara, her fırsatta kavga ve nefret siyasetini körükleyenlere rağmen milletin tek bir ferdinin dahi burnunun kanamasına izin vermediklerini anlatan Erdoğan, "Millet iradesini sokakla, silahla, korkutmayla esir almaya çalışanlarla ya sandıkta ya da yargı önünde hesaplaştık. Şahsımıza yönelik pervasızlıkları affettik. Lakin milletimizi ve milli iradeyi hedef alan eylemleri asla sineye çekmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" atasözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz de son 20 yılda maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, unutmuyoruz ve yıllar geçse de hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu, bir kin veya rövanş duygusuyla yapmıyoruz. Milli iradeyi gasbetmeye çalışan müstevlilere, Türkiye'yi eski o kötü günlerine döndürmek isteyen muhterislere karşı daima teyakkuz halinde olmak için bu duygularımızı ve hafızamızı canlı tutuyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek vatanı ne teröristlere ne terör destekçilerine ne emperyalistlerin içimizdeki taşeronlarının insafına bırakmayacağız."

"Bundan sonraki süreçte de operasyonlarımız devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'na değinerek, şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. ve parlamentonun içinde, ana muhalefetin sesi çıkmadı. Malum parti müsveddesi olan grup ise tabii 'Nasıl böyle yaparlar, nasıl ta oralara giderler' gibi ifadelerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Ne derseniz deyin, nerede terörist bulursak, ister Gabar'da olsun, ister Cudi'de olsun, ister Tendürek'te olsun, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. Artık bu işlerden taviz yok. Sınır, sınırın ötesinde 30 kilometre, 'Oraya kadar gireceğiz.' dedik ve girdik. Bundan sonraki süreçte de oralardaki operasyonlarımız devam ediyor, devam edecek."

"Gezi olaylarıyla ilgili karar, benzer niyetleri taşıyanlara hukuk ve adalet dersi vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet adına karar veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerin darbecileri yargılayarak hak ettikleri cezalara çarptırmasının demokrasi adına büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Kendilerine hakikaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Vesayet dönemlerinde darbecileri alkışlayan bir yargıdan, bugün onlardan hesap soran bir yargıya gelinmesinin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz ihanetinin hesabını hukuk önünde soran yargımız, Yassıada utancından sonra adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Şimdi artık ne Yassıada var ne Yaslıada var. Şimdi demokrasi ve özgürlükler adası var. Oradan oraya... Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, sadece vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. İşte şu anda Taksim Meydanı'nda, o Gezi olaylarının malum olduğu yerlerde bir tarafta artık camimiz, diğer tarafta Atatürk Kültür Merkezimiz yepyeni farklı bir haliyle şu anda icrada. İnşallah o plan içerisinde daha başka projelerimiz de olacak, milletimizle beraber."

Yargının, Türkiye dışındaki mahfillerin, onların sözcülüğünü yapanların şantajlarına boyun eğmeyerek bağımsızlığını ispat ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Türk yargısı, imajın değil ülkenin ve milletin bekasının teminatı olan hukukun, adaletin peşinden gider. Kimi kesimlerin buram buram tehdit kokan mülevves dili, bu tarihi kararın ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için ehemmiyetini gölgeleyemeyecektir. Daha düne kadar yargı bağımsızlığından, hukuktan, adaletten, demokrasiden, Meclis'in ve milletin iradesinden bahsedenlerin, hemen tavır değiştirerek mahkemelerimizi ve hakimlerimizi hedef alması utanç vesikası olmanın ötesinde ikiyüzlülüktür, riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. Elbette milletimiz, bu nobranlıkları hafızasına kaydedecek ve inşallah 2023'te sandık önüne geldiğinde faillerinden hesabını mutlaka soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine zincir vurulmasına rıza göstermeyeceğiz. Türkiye'yi demokrasi, adalet ve özgürlükler temelinde büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının desteği ve dayanışmasının, zorlu mücadeleyi zaferle taçlandırma çabalarında vazgeçilmez olduğunu dile getiren Erdoğan, "Nasıl bugünlere omuz omuza, yürek yüreğe vererek geldiysek, inşallah 2023'ün müreffeh Türkiye'sini de yine birlikte inşa edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi özellikle istiyorum. Sizlerden özellikle, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize sahip çıkmaya devam etmenizi bekliyorum. Her birinize ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına yürüttüğünüz tüm hayırlı çalışmalarda Mevla'dan başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İslami İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Kaya, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Alarçin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hizmet Vakfı Başkanı Celalettin Nurullah Özdemir, eski TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Hilmi Füzun, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal, Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İhlas Vakfı Başkanı Tuncer Akalın, Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Asil Üyesi Funda Akyol, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Gülhan Cengiz, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Serpil Balat ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu Başkanı Ayla Kerimoğlu katıldı.

(Bitti)