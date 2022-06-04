Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık." AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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