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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde...

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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi Hukuk Güncel Haberler

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