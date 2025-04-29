- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız"

"Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da geri adım atmayacağız"

"Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler"

"İtalya ile yeni ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar"

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi, gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları çerçevesinde İtalya-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi vesilesiyle düzenlenen foruma katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye ve İtalya arasındaki istişarelerin de yeni ortaklıkların tesisine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

İtalya Başbakanı Meloni'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Erdoğan, "İlkini 2008 yılında ülkemizde icra ettiğiniz hükümetlerarası zirve mekanizması, aradan geçen sürede ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladı. Siz değerli iş adamlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum" dedi.

"Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz"

Son dönemde uluslararası alanda dış ticarette yaşanan gerginliklere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide daha fazla korumacılığının ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz. Korona virüs salgını başta olmak üzere geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz. Batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz" dedi.

"Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar, 252 bin konut daha yapıp, inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Bir yandan asrın felaketinin izlerini silerken, diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı"

Türkiye'nin 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranlarını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı, ikiye katladık. Son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı, 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi, gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız" dedi.

"İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek bir milyar dolara yaklaştı"

İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tüm küresel sorunlara rağmen Covid-19 salgınından bu yana artış eğiliminde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı. Bugün Türkiye'deki İtalyan sermayesi dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek bir milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde iki milyar nüfusa erişilebiliyor. Türk Hava Yollarımız da İtalya'nın dokuz şehrini İstanbul'a bağlıyor. Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel, bizleri büyük ve iddialı hedefler belirmeye teşvik ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar, kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Tabii, karşılıklı yatırımların artırılması da bir diğer önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de mevcut bin 500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz. Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı artırmak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Keza yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay gibi alanlarda stratejik ortaklıklar geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İş dünyasının bu noktada elini taşın altına koyması lazım"

Erdoğan, "Hükümetler olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaştırılması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki ekonomik işbirliği salt hükümetlerin çabasıyla gelişmez. İş dünyasının bu noktada elini taşın altına koyması lazım. İşbirliğini gerçek anlamda gerçekleştirecek olanlar öncelikle sizlersiniz. Biz engelleri kaldırdık. Kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk, olmayı da sürdüreceğiz. İş çevrelerimizden bizim açtığımız yollarda kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni'ye Türk iş insanlarına yönelik teşvik ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bilmenizi isterim, her türlü sorun karşısında gerek benim, gerek bakan arkadaşlarımızın kapısı ardına kadar açık olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz de her zaman sizlerin hizmetindedir. Aynı kolaylığı değerli dostum Meloni'nin de göstereceğinden hiç şüphe duymuyorum. 2025 yılı sona ermeden gerçekleştireceğimiz Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi üçüncü dönem toplantısı da bu bakımdan ayrıca önemli olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Kazan-kazan yaklaşımıyla her iki taraf için de fayda sağlayacak bir güncellemeye İtalyan hükümetinin ve iş çevrelerinin desteklerini bekliyoruz. İş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin, ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerinin Avrupa Birliği kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum. Bugünkü iş forumunun yeni girişimlere ve güçlü ortaklıklara vesile olacağına inanıyorum" dedi.