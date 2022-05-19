Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok"
AA / Ferdi Türkten - Güncel