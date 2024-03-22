Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin kodlarında hiçbir değişim olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Efendi'nin tüm Türkiye'ye özür borcu var
Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
Kreşte eğitmenin ittiği çocuk ölümden döndü! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı
Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
BDDK elektrikli taşıt kredilerinde limitleri güncelledi