Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Buluşması Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdinin, bilhassa da siz gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdinin, bilhassa da siz gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, sadece Ak Parti'nin iktidarda olduğu son 21 yılda yaşananların bile başlı başına bir Milli Mücadele örneği olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'nin henüz yeni yeni filizlenmeye başladığı bir dönemde yazdığı mısraların, milletin ve devletin üzerinde iki asırdır oynanan bir oyunu ifşa ettiğini belirten Erdoğan, şairin şiirinden mısralar okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de bu sese kulak vermek suretiyle Allah'a dayanarak, saye sarılarak, hikmete ram olarak, milletimizle birlikte şanlı bir mücadele verdik. Vesayetin sinsi oyunlarından PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin kanlı saldırılarına kadar sayısız oyunu bozduk. Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları da inşallah aynı şekilde akamete uğratacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu mücadele boyunca milletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeri geldiğinde meydanlarda verdiği destekle, yeri geldiğinde sandığa yansıttığı iradesiyle, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi gövdesiyle bizim yanımızda yer aldı, bizimle birlikte yol yürüdü, hatta bize siper oldu. Yarın sizler de aynı yola girdiğinizde, sadece Allah'a dayanacağınızı, sadece millete güveneceğinizi asla unutmayın. Her ne kadar birileri milletimizin umudunu, şevkini, azmini kırmaya çalışmak için gece gündüz yalan, iftira, çarpıtma çarkını çevirmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi yeise sürüklemesin."

" Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar, Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır"

Cemil Meriç'in, her fırsatta ülkelerine ve onun üzerinde yaşayan insanlara dudak bükerek kendilerini ayrı bir sınıf olarak görenleri tarif ettiği " Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar, Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Milletimizi karamsarlık bataklığına sürükleyerek bu ülkeye bühtan edenler, bizatihi bu tablonun müsebbipleridir." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye üzerinde oynanan nice oyunları bozdukları gibi, bu oyunu da bozacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdinin, bilhassa da siz gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz." diye konuştu.

"İnancımız, ezanımız, bin yıllık vatanımız ve onun üzerinde kurduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimiz başta olmak üzere, sahip olduğumuz tüm değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacağız" sözlerini sarf eden Erdoğan, her zamanki gibi bu konuda da en büyük güçlerinin milletten aldıkları destek olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olmasaydık, inanın bizi bir kaşık suda boğmak için sabırsızlananlar çoktu. Güçleri yeter miydi, ayrı mesele. Ama suratlarından dökülen ve gizlemeye dahi gerek duymadıkları kin ve nefret izleri, niyetlerini ele veriyordu. Son seçim öncesinde, sosyal medyasından sokağına, mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Hamdolsun başaramadılar. Gerçi, yüzde 52'lik tartışmasız zaferi bile gölgelemeye çalışmaktan geri durmuyorlar. Her fırsatta bize ve Cumhur İttifakı'na saldırarak, kendi içlerindeki büyük kavgayı gizlemeye çalışıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan, yüzde 52'lik oranı bile, 'Yüzde 52 ile kazanmak, kazanmak değildir...' Bunu söyleyecek kadar da bunlar arsız. Bu çapsızların sadece varlıklarının değil, sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için, biz kendi işimize bakıyoruz. Bakın bugün burada, bu salonda biriz, beraberiz, altılı masanın veya onaltılı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Tam aksine, biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz, Türkiye'yiz ve geleceğe yürüyoruz ve biz Cumhur İttifakı'yız."

"Gençlerimizin çoğunluğunun kararı belli"

Şimdi önlerinde yeni bir seçim, yeni bir imtihan ve yeni bir mücadelenin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kimin ne söylediğine aldırmayın." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de her kesim gibi, gençlerin de ezici çoğunlukla bir numaralı partisi olduklarını vurguladı.

Sadece kendilerine oy veren değil, tercihini diğer partilerden yana kullanan gençlere de iradelerine sahip çıktıkları ve ülkelerinin geleceği için harekete geçtikleri için teşekkür eden Erdoğan, "Şayet gençlerin, bilhassa da ilk defa oy kullanan milyonlarca evladımızın teveccühü olmasaydı, Cumhur İttifakı ve şahsımız olarak mayıs seçimlerinde o muhteşem zaferi kazanabilir miydik? Demek ki gençlerimizin çoğunluğunun kararı belli." görüşünü paylaştı.

Gençlerin bu muhabbetini karşılıksız bırakmadıklarına, bunun en somut ifadesinin de Meclis'teki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti sıralarında oturması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, böylece gençleri, siyasetin "nesnesi değil öznesi yapma" sözünü yerine getirdiklerini söyledi.

31 Mart 2024 seçimlerinde de aynı doğrultuda hareket etmeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, gençlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akranlarınızdan başlayarak milletimizin her bir ferdine ulaşmalı, bugüne kadar yaptıklarımızı, Türkiye Yüzyılı programımızı ve AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonunu anlatmalısınız. Bunu gerçekleştirdiğimizde büyükşehirleri, illeri, ilçeleri ve beldeleriyle ülkemizin tamamını hizmet ve eser belediyeciliğiyle buluşturacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum."

"100 bin gencimizle, yüzyılın buluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz"

İstikbalin teminatı gençlerle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Yüzüncü yılı kutladığımız bu sene, 100 bin gencimizle, inşallah, yüzyılın buluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki kardeşlerimin her birinden, şimdiden bunun hazırlıklarını yapmalarını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Programın sonunda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Bergama'dan getirilen parşömen kağıdın üzerinde Erdoğan'ın gençlik yıllarına ait resmini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan da imzalı fotoğrafını, gençleri temsilen Antalya Finike Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Süleyman Süren ile Elazığ Sivrice Gençlik Kolları Başkanı Mesut Susam'a hediye etti.

(Bitti)