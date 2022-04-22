Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftar programında konuştu.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftar programında konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız."
AA / Güncel