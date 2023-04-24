Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakma, yurt dışındakileri geri getirme, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş ama siz onları, ben inanıyorum ki 14...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakma, yurt dışındakileri geri getirme, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş ama siz onları, ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sandığa gömerek bütün heveslerini, kursaklarında bırakacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüsten yaptığı konuşmada, vatandaşlara 14 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulundu.

"Sizler de görüyorsunuz, 7'li koalisyon ülkemizin tüm kazanımlarını yok etmek için artık gün sayıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Onlarla beraber gün sayan başkaları da var. Mesela bay bay Kemal ne diyor? 'Cezaevlerini boşaltacağız' diyor. ya bu ülke hukuk devleti ya. Neyi boşaltıyorsun? Niye? Çünkü terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle bay bay Kemal görüşmesini yaptı mı? Yaptı. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo'yu bile ne diyor? 'Çıkartacağım' diyor. Bunun yanında. Apo'yu da ne yapacağım diyor? 'Çıkaracağım' diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral Hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var ama biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri gömdüklerini anlatan Erdoğan, "Gelin şimdi hep beraber 14 Mayıs'ta da bu 7'li masayı gömelim. Onun için durmayacağız. Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakma, yurt dışındakileri geri getirme, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş ama siz onları, ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sandığa gömerek bütün heveslerini, kursaklarında bırakacaksınız." diye konuştu.

"Bunların tek gayesi bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin siyasi, ekonomik, askeri ve diplomatik etki alanının genişlemesinden rahatsız olanların da gün saydığını anlatarak şunları kaydetti:

"Aralarındaki kavga, dövüş, şantaj, at pazarlığı oyunları ayyuka çıkanların ülkeye ve millete başka bir taahhüdünü duydunuz mu? Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, tarımda herhangi bir proje vadettiklerini duydunuz mu? Kardeşlerim, evlatlarımızın geleceğine dair herhangi bir niyetlerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunların tek gayesi bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır. Bunların tek misyonu güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır geriye götürmektir. Allah'ın izniyle ülkemizi bu ekibinin insafına terk etmeyeceğiz."

Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik'te olduklarını anımsatan Erdoğan, eskiden 7,5 saat olan İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal sen galiba İzmir milletvekilisin değil mi? İzmir'in Büyükşehir Belediyesi ve birçok belediyesi size ait. Ne yaptınız İzmir'e ' Ama 3 saat 15 dakikaya İstanbul- İzmir arasını indiren AK Parti iktidarı. Biz yaparız, siz yıkarsınız." dedi.

Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, bizim derdimiz bu. Biz size aşığız, aşık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yatırımların sadece zekatıyla bile bunların hayallerini geride bırakırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarını ve muhalefet partilerinin hepsini üst üste koyun bizim ülkemize kazandırdığımız, bıraktım 21 yıldaki eser ve hizmetlerimizi, sadece son birkaç yılda hatta ondan da vazgeçtim son birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi' Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. İşte geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz gazını devreye aldık mı? Bu büyük projenin sevincini milletimizle en güzel şekilde paylaşmak için konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak kullanımı kadarıyla ne yaptık? Ücretsiz. Rezerv değeri 500 milyar dolarla bir trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın, ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize de yatırım yapacağız."

Erdoğan, gelirini kendi gaz ve petrol kaynaklarının kazancından sağlayacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını dile getirerek "Aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı, kendi gelirlerine kavuşturmak için primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olabilmelerini sağlayacağız ama bay bay Kemal ne yapacak? O da Londra'nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yok." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)