Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel