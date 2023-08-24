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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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