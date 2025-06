Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı: 'Daha yeşil bir dünya için sorumluluklarımız var'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz" dedi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajını yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Doğanın dili sessizdir ama onun mesajı güçlü ve açıktır; biz ona nasıl davranırsak, o da bize öyle karşılık verir. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çölleşme, bazı hayvan ırklarının toplu ölümleri, ani seller, heyelanlar insanoğlunun hoyratlığı karşısında doğanın adeta kendini savunmasıdır. Türkiye olarak, çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinde kutladığımız Dünya Çevre Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda hepimize yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz. İçinde bulunduğumuz çağ, insanlık tarihinde çevre üzerindeki etkinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Doğal kaynaklarımız hızla tükenmekte, iklim değişikliği etkilerini derinleştirmekte, biyolojik çeşitlilik kayıpları geri dönüşü zor bir noktaya ulaşmaktadır. Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmek, sadece çevreyle ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

'EMANETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK EN TEMEL GÖREVLERİMİZDEN'

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Doğayı koruyan projeleri destekliyor, yeşil enerji, geri dönüşüm, Sıfır Atık ve doğa dostu kentleşme politikalarını hayata geçirme yönünde kapsamlı adımlar atıyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz. Bu emanetin gereğini yerine getirmek en temel görevlerimizden biridir. Bu özel günde, çocuklarımıza daha temiz bir doğa bırakmak adına, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturmanın gayesi içerisindeyiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en yaşanabilir doğası, doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek; herkesi enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşamın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" açıklamasında bulundu.