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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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