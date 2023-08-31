Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazara yeni girmesine rağmen Türk somonunun çok ciddi talep gördüğünü belirterek, "Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazara yeni girmesine rağmen Türk somonunun çok ciddi talep gördüğünü belirterek, "Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmada, deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yola devam ettiklerini söyledi.

Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum."

"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir"

Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."

Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor."

"Sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz"

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde balık tüketmesi için denetimleri daha da artıracaklarını, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Hükümet ve Meclis el ele vererek, balıkçılarımızın tavsiyeleriyle sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamak üzereyken, dinleyicilerin konuşmaya devam etmesi yönündeki talepleri üzerine, "Ama hemşehrilerim bana şimdi sarma hazırladılar, muhlama hazırladılar. Onları yemeyecek miyiz?" diye karşılık verdi.

Erdoğan, "4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Deprem bölgesindeki alabalık tesislerine destek

Gazetecilere, Marmara ve Karadeniz'e özgü kalkan, somon, levrek ve çipura yavrularının denize bırakılarak balıklandırma yapıldığı sırada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Balıkçılık sezonunun bu akşam ilk adımını attık. Bakanı'mız, Bakanlarımız, Meclis Başkanı'mız hep birlikte... İnşallah 'vira bismillah' dedik. Bereketli olur. İnşallah bu bereketiyle beraber, bolluk ve inşallah ucuz balık çeşitlerine de milletimiz böylece kavuşmuş olur. Burada, bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabb'im bol, bereketli kazançlar nasip eder. Moritanya'ya kadar açılan balıkçılarımız buralarda rızık peşinde koşuyorlar. Kendi denizlerimizde aynı şekilde rızık peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanım başta olmak üzere hep birlikte, her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Balıktan tüm insanımız yediden yetmişe istifade etmeli."

Gazetecilerin, "Hangi balığı seversiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir şey söyleyeceğim kızacaksın, hamsi. Kalkanı severim." yanıtını verdi.

Erdoğan, başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören alabalık tesislerine destek verilip verilmeyeceğine dair soruyu da "Yapıyoruz zaten. Her türlü desteği onlara veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

" Türkiye'yi hep beraber inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Türkiye olarak büyük hedeflere doğru yöneldiklerini söyledi.

Cumhuriyetin ilk asrının nice badirelerle zorluklarla geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Şimdi inşallah ikinci asrına, yani Türkiye Yüzyılı'na hep beraber hazırlanıyoruz. Türkiye'nin ikinci asrı, sözü güçlü, sözü kuvvetli olan bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İnşallah her alanda güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Ekonomisi güçlü, toplumsal yapısı güçlü, sanayisi güçlü, tarım ve hayvancılığı güçlü bir büyük Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep beraber milletçe inşa edeceğiz." diye konuştu.

Gösterdikleri dayanışma ruhu için Beykozlulara teşekkür eden Kurtulmuş, "Balıkçılarımız için av mevsimi başlıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bol kazançlar versin." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da av sezonu açılışına katılanlara teşekkür etti.

Karadeniz yöresine ait halk oyunlarının sergilendiği törende, sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Bakan Yumaklı, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan gemi dümenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törende, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş dua okudu.

(Bitti)