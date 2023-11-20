Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'ye saldırılarına insani yardım gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Şimdiye kadar Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır'a gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Şimdiye kadar Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır'a gönderdik. Böylece Gazzeli kardeşlerimiz için 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk.

Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri bir vahşet sergilenmektedir. Çocukları daha ağzı süt kokan sabileri uçaklarla bombalayarak öldürmenin adı savaş değildir; bunun adı barbarlıktır, devlet terörüdür.

Gazze'de hizmet veren neredeyse tüm hastaneler İsrail'in saldırıları sebebiyle ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki kanser hastalarının ülkemize sevkiyle ilgili işlemleri başlattık.