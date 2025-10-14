Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze İçin Güçlü Destek Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, 'Gazze'nin yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz' dedi. Soykırımın unutulmaması için mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluluğa bu konuda sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'nin yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz. Soykırımın unutulmaması için mücadelemizi sürdürmeliyiz"

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
