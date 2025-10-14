Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze İçin Güçlü Destek Vurgusu Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, 'Gazze'nin yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz' dedi. Soykırımın unutulmaması için mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluluğa bu konuda sorumluluk alma çağrısında bulundu.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel