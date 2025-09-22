Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Olaylara Tepki

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de devam eden katliamın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Vicdan sahibi herkesin bu duruma sessiz kalamayacağını ifade eden Erdoğan, yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, uluslararası topluma önemli bir çağrı niteliği taşıyor, zira şiddetin önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler alınması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz"

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
