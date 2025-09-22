Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Olaylara Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de devam eden katliamın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Vicdan sahibi herkesin bu duruma sessiz kalamayacağını ifade eden Erdoğan, yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, uluslararası topluma önemli bir çağrı niteliği taşıyor, zira şiddetin önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler alınması gerekiyor.
