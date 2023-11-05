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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."

Kaynak: AA / Güncel

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