Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."
Kaynak: AA / Güncel