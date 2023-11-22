Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşanılanların hiçbiri kendi savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşanılanların hiçbiri kendi savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar insanlığın vicdanı ile birlikte uluslararası hukuk önünde muhakkak hesap vermelidir. Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.