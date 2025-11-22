Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Sağlanan Ateşkesin Devamı Tüm Dünyanın Huzuru İçin Önemli

Güncelleme:
G20 Liderler Zirvesi oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için önemli. 70 bini aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında kısaca şunları aktardı:

"2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz.

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için önemli. BM verilerine göre, İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de sadece üstyapının değil çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bini aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür.

Gelinen aşamada, Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır. Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların koordinasyondaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz.

Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız, kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
