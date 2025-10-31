Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Sağlam Bina Kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki bombalamaların sonuçlarına dikkat çekerek, bölgede neredeyse sağlam bir bina kalmadığını, okullar, kiliseler, camiler ve hastanelerin hedef alındığını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in eylemlerini eleştirerek, 'İsrail masum' söyleminin geçersiz olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor?"
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel