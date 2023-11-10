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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de) Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Masum Gazze Güncel Haberler

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