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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

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