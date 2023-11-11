Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız"
Kaynak: AA / Güncel