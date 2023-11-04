Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır."