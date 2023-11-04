Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de garantörlük) Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır."
Kaynak: AA / Güncel