Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Ateşkesin Sağlanması İçin ABD Başkanı Sayın Trump'ın Gösterdiği Çabayı ve Liderliği Takdir Ediyorum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti. Yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz."