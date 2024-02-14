Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"