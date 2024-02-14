Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak, Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması için çaba göstereceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"