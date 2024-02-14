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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak, Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması için çaba göstereceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

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