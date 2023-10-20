Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır."
Kaynak: AA / Güncel