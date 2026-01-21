Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze Barış Kurulu Toplantısına Hakan Bey Katılacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barış Kurulu toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barış Kurulu toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

AK Parti TBMM Grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, "Gazze Barış Kurulu'na Trump tarafından davet edildiniz, katılacak mısınız" sorusuna "Hakan Bey katılacak" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: 'Zarardayım, böyle bir yalancı yok'

Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: "Zarardayım, böyle bir yalancı yok"
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım