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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki Açlık ve Hastalıkların Sorumlusu İsrail

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani krize ilişkin yaptığı açıklamada, açlık, susuzluk ve ilaç yokluğu nedeniyle hayatını kaybeden her masum insanın sorumlusunun İsrail ve onun destekçileri olduğunu ifade etti. Erdoğan, uluslararası topluma Gazze'ye yönelik bu duruma karşı daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir"

Kaynak: AA / Güncel

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