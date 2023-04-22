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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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