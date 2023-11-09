Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur."
Kaynak: AA / Güncel