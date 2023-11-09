Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Güncel Haberler

title