Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz,... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz,...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Galiçya, Libya, Güncel, Haberler

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