Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz,...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız."
AA / Selma Kasap - Güncel